Kater Salabim geht auf Sendung

Seit Dezember 2025 gibt es eine neue Sendung in unserem Programm: Kater Salabim. Immer dienstags und donnerstags um 18 Uhr wird darin den jüngsten Patientinnen und Patienten des Klinikums etwas vorgelesen. Aktuell ist es die Geschichte: Kater Salabim findet sein doppeltes Glück. Gelesen wird sie von Claudia Elsner-Overberg vom Verein Kater Salabim und Freunde. Das Buch ließt sie regelmäßig Kindern vor.

Kater Salabim als Gutenachtgeschichte

Die Sendezeit um 18 Uhr wurde gezielt gewählt, damit die Sendung zugleich eine Gutenachtgeschichte für Kinder sein kann, die nach dem Abendessen einen entspannten Übergang in den Schlaf finden sollen. Auf der Kinderstation sind die Sendezeiten plakatiert, damit Eltern wissen, wann sie die Studiowelle für Kater Salabim einschalten können. Unser Team freut sich, mit der Sendezeit das Projekt, das vom Sozialpäiatrischen Zentrum initiiert wurde, unterstützen zu können. Weitere Informationen zum Projekt gibt es auf der Webseite des Vereins Kater Salabim und seine Freunde.



