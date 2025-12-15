Weihnachten im Klinikum: Öffnungszeiten der Cafeteria

Für Notfälle ist das Städtische Klinikum rund um die Uhr geöffnet. Es gibt aber auch Bereiche, bei denen die Öffnungszeiten an Weihnachten eingeschränkt sind. Das betrifft auch eine wichtig Anlaufstelle für viele Patienten und Besucher: die Cafeteria.

Öffnungszeiten der Cafeteria

Heiligabend7:00 Uhr bis 14:00 Uhr
1. Weihnachtsfeiertag8:00 Uhr bis 15:30 Uhr
2. Weihnachtsfeiertag8:00 Uhr bis 15:30 Uhr
Silvester7:00 Uhr bis 14:00 Uhr
Neujahr8:00 Uhr bis 15:30 Uhr

Stand: 15. Dezember 2025

