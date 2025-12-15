Für Notfälle ist das Städtische Klinikum rund um die Uhr geöffnet. Es gibt aber auch Bereiche, bei denen die Öffnungszeiten an Weihnachten eingeschränkt sind. Das betrifft auch eine wichtig Anlaufstelle für viele Patienten und Besucher: die Cafeteria.

Öffnungszeiten der Cafeteria

Heiligabend 7:00 Uhr bis 14:00 Uhr 1. Weihnachtsfeiertag 8:00 Uhr bis 15:30 Uhr 2. Weihnachtsfeiertag 8:00 Uhr bis 15:30 Uhr Silvester 7:00 Uhr bis 14:00 Uhr Neujahr 8:00 Uhr bis 15:30 Uhr

Stand: 15. Dezember 2025