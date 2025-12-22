Gottesdienste im Klinikum an Weihnachten 2025

Der Gottesdienstbesuch ist für viele Christen an Weihnachten ein wichtiges Ereignis. Deshalb bieten die Mitarbeitenden der Seelsorge im Klinikum Solingen spezielle Gottesdienste an. Es gibt sie für beide christlichen Konfessionen.

Evangelisch 1.Weihnachtstag 25.12., 9:15 Uhr Katholisch Heiliger Abend 24.12., 17:00 Uhr 1. Weihnachtstag 25.12., 10:30 Uhr 2. Weihnachtstag 26.12., 10:30 Uhr

Kapelle in Haus A

Alles Gottesdienste finden in der Kapelle des Klinikums statt, die im Erdgeschoss von Haus E liegt. Sie ist wenige Meter von der Eingangshalle entfernt und barrierefrei. Patienteninnen und Patienten, die nicht aufstehen können, sollten die Mitarbeitenden des Pflegedienstes ansprechen. Sie können klären, ob der Begleitdienst eine Fahrt im Bett oder im Sitzwagen zur Kapelle einrichten kann.

Musikalische Andachten auf Station

Zusätzlich zu den Gottesdiensten gibt es an Heiligabend (24.12.) verschiedene Andachten auf den Stationen.

Palliativstation F 03 um 9.30 Uhr

Station B 21 um 10.30 Uhr

Station E42 um 11.30Uhr

Stand: 22.12.2025

Weihnachtsandacht im Radio

Im Programm der Studiowelle 2 hören Sie die Weihnachtsandacht von Klinikseelsorgerin Pfarrerin Renate Tomalik am 1. Weihnachtstag um 8:15 Uhr und noch einmal um 19:15 Uhr.