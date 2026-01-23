Es ist für uns so etwas wie das Ende einer kleinen Ära: Viele Jahre haben wir die Weltnachrichten von einem Audio-Dienstleister gesendet. Doch damit ist Schluss. Der Dienst wird in dieser Form Ende Januar 2026 eingestellt. Der richtige Moment, dem Team um Sven herzlich für die Zusammenarbeit und Unterstützung zu danken.

Nachrichten aus Deutschland stehen zwar nicht im Mittelpunkt unseres Programms. Dennoch wollen wir auch künftig unsere Hörerinnen und Hörer mit kurzen Weltnachrichten versorgen. Schließlich dreht sich die Welt außerhalb des Klinikums weiter. Deshalb experimentieren wir an anderen Lösungen, seit wir vom Aus des bisher genutzten Angebots wissen.

Welt-Nachrichten von einem anderen professionellen Anbieter zu beziehen, ist für uns als ehrenamtlich gemachtes Radio inzwischen unbezahlbar. Wir testen aus diesem Grund, wie wir selbst diese überregionalen Nachrichten erstellen können. Hier hilft uns die Entwicklung auf dem Feld der künstlichen Intelligenz weiter. Mit ihr können wir mit geringem Zeitaufwand Meldungen formulieren und sie danach auch sprechen lassen. Denn Zeit ist fürs Ehrenamt immer eine kritischer Faktor. Und wir können uns weiter auf unsere Kernaufgabe konzentrieren, Information und Unterhaltung aus dem und fürs Klinikum.

Vor allem die Stimme lässt noch ganz gut erkennen, dass kein realer Sprecher im Studio sitzt. Deshalb weisen wir am Ende jeder Nachrichtenausgaben explizit auf die Hilfe von künstlicher Intelligenz hin. Auch bei Inhalten und Formulierung kontrollieren wir weiterhin, ob alles richtig ist. Der Schwerpunkt unserer ehrenamtlichen Arbeit liegt weiterhin bei Inhalten aus den Klinikum und dem lokalen Umfeld. Und das machen wir weiter ganz ohne künstliche Unterstützung.

Um einen Eindruck vom Stand der Entwicklung zu geben, haben wir hier ein Beispiel:

Welt-Nachrichten mit synthetischer Stimme gesprochen

Ob diese Form der Nachrichten dauerhaft eine Lösung sein werden, können wir zum aktuellen Stand selbst noch nicht sagen. Das hängt sicherlich auch von der weiteren Entwicklung bei uns und im Bereich der künstlichen Intelligenz ab. Wenn Sie uns bei den Weltnachrichten unterstützen können und wollen, melden Sie sich bei uns.