Geld abheben ist im Klinikum Solingen nicht mehr möglich. Die Stadtsparkasse hat ihren Geldautomaten in der Eingangshalle abgeschaltet.

Wegen Bauarbeiten abgeschaltet

Grund sind anstehende Bauarbeiten in dem Bereich, sagt eine Sprecherin des Geldinstituts auf Nachfrage. Ob oder wann es im Klinikum wieder einen Automaten geben wird, sei noch nicht entschieden.

Bargeldloses Zahlen wird beraten

Derzeit arbeitet die Stadtsparkasse Solingen nach eigenen Worten mit der Geschäftsleitung des Klinikums an einer Lösung für Patient:innen und Beschäftigte. So könnte es möglich werden, Beträge bargeldlos zu begleichen. Noch sei aber keine Entscheidung gefallen.

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