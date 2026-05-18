Regelmäßig, ein bis zwei Mal im Jahr, veranstalten die Grünen Damen im Klinikum einen Bücherflohmarkt. Der findet immer in der Eingangshalle des Klinikums statt. Der nächste Termin steht noch nicht fest. Zuletzt gab es am 20. Mai 2026 einen Flohmarkt.

Die Aktion steht im Zusammenhang mit der ehrenamtlichen Arbeit im Klinikum Solingen. Dort betreiben die Grünen Damen eine Patienten-Bücherei. Diese befindet sich im zweiten Untergeschoss von Haus E, in der Nähe der Cafeteria. Darüber hinaus gehen die ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen der ökumenischen Krankenhaus- und Altenheimhilfe wöchentlich mit ihren Bücherwagen über die Stationen, so dass auch Patienten, die nicht aufstehen können, die Möglichkeit haben, ein Buch auszuleihen. Neben Büchern werden auch elektronische Medien ausgeliehen. Auch als unabhängige Gesprächspartner bieten sich die Grünen Damen den Patientinnen und Patienten an.

Der Erlös des Bücherverkaufs kommt der Kleiderkammer der Grünen Damen im Klinikum Solingen zugute. Über die Kleiderkammer der Grünen Damen werden Patientinnen und Patienten im Klinikum unterstützt, die ohne oder mit unzureichender Bekleidung aufgenommen wurden.

Informationen zu den Grünen Damen auf der Website des Klinikums Solingen

Über die Arbeit der Grünen Damen und die Termine des Bücherflohmarktes berichten wir regelmäßig in unserem Programm und verweisen dabei auch auf diese Seite.