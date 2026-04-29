Alle vier Jahre hängen im Klinikum an vielen Wänden und Türen große Plakate mit zig Portaitfotos, so auch 2026. Wer als Patient oder Besucher im Haus unterwegs ist, fragt sich vielleicht, was das zu bedeuten hat. Es ist die Wahl für den Betriebsrat am 6. Mai 2026. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter können dann abstimmen, wer ihre Interessen dort vertritt. Ein wichtiges demokratisches Element auch im Klinikum Solingen.

Wie wird der Betriebsrat gewählt?

Die Betriebsratswahl ist eine Listenwahl, es werden keine einzelnen Kandidaten gewählt. Im Klinikum gibt es 2026 zwei Listen. In der Regel werden diese Listen von Gewerkschaften aufgestellt. Hier tritt neben Verdi auch eine lokale Gruppe an, die sich Klima nennt, ein Akronym aus Silben der Wörter Klinikum und Mitarbeiter. Je nachdem wir hoch der Stimmenanteil für eine Liste ist, werden die Kandidaten in der Reihenfolge der Liste zu Betriebsräten bestimmt. Fünf der Kandidaten werden für ihre Arbeit im Betriebsrat sogar freigestellt, das heißt, sie arbeiten in den folgenden vier Jahren nicht mehr in ihrem eigentlichen Beruf.

Wann wird der Betriebsrat gewählt?

Das Gremium muss alle vier Jahre neu gewählt werden. Auch der Zeitraum der Wahl ist festgelegt: immer im Frühjahr zwischen März und Mai. Deshalb ist es im Klinikum 2026 der 6. Mai.

Welche Aufgaben hat der Betriebsrat?

In erster Linie sollen sich die Mitglieder des Betriebesrates für die Belange ihrer Kolleginnen und Kollegen einsetzen. Etwa wenn es um Arbeitszeiten, Überstunden oder um Arbeitssicherheit geht. Da die Zahl der Mitarbeitenden im Klinikum in den vergangenen Jahren deutlich gewachsen ist, wächst auch die Größe des Betriebsrates von 19 auf 21 Sitze. Hinzu kommt, dass weitere Beschäftigte auch Mitglieder im Aufsichtsrat des Klinikums sind. Dort sind sie an grundlegenden Entscheidungen über die Entwicklung des Klinikums beteiligt. Für diese Mitglieder gibt es eine zusätzliche Wahl, unabhängig von der zum Betriebsrat.

Was ist der Unterschied zu einem Personalrat?

Personalräte gibt es im Bereich des öffentlichen Dienstes, Betriebsräte in der Privatwirtschaft. Entscheidend ist immer die Rechtsform des Unternehmens. Da das Klinikum eine GmbH ist, wird hier ein Betriebsrat gewählt, auch wenn es eine Gesellschaft in kommunaler Trägerschaft ist.

Mehr Informationen über die Arbeit von Betriebsräten und deren Wahl haben folgende Seiten:

Über die Wahl zum Betriebsrat berichten wir auch in unserem Programm und weisen dabei auf diese Seite hin.