Öffnungszeiten der Cafeteria im Klinikum

Die Cafeteria im Städtischen Klinikum Solingen befindet sich im zweiten Untergeschoss (U2) von Haus E (dem Bettenhochhaus mit den vielen Aufzügen). Wenn Sie aus dem Aufzug aussteigen, ist der Eingang zur Cafeteria rechts an der gegenüberliegenden Seite groß ausgeschildert.

Unterschiedliche Öffnungszeiten

Unter der Woche, also von Montag bis Freitag, ist die Cafeteria von 7:00 Uhr bis 16:00 Uhr geöffnet.

An den Wochenenden und Feiertagen ist die Cafeteria nur von 8:00 Uhr bis 16:00 Uhr geöffnet.

Da die Cafeteria auch für Veranstaltungen genutzt wird, sind die Öffnungszeiten an einzelnen Tagen verkürzt, dann nur bis 13:00 Uhr oder 14:00 Uhr. Diese Einschränkungen werden vorab durch Aushänge in der Cafeteria angekündigt.

Frühstück, Mittagessen, Kaffeezeit

Das Speisenangebot verändert sich im Laufe des Tages. Zum Frühstück gibt es ein reichhaltiges Gebäck-Angebot. Neben verschiedenen Brötchensorten, sind Croissants sowie süße und herzhafte Teilchen und Kuchen im Sortiment. Die Brötchen können auch belegt mit Käse, Wurst oder Ei gekauft werden. Das Frühstücksangebot wird bis ca. 11 Uhr bereitgestellt, teilweise auch etwas länger.

Das Mittagessen gibt es zwischen 11:30 Uhr und 14:15 Uhr. Das Angebot wechselt täglich, es unterliegt aber einer für Kantinen typischen Rotation. Somit wiederholen sich die Speisen nach wenigen Wochen. Zusätzlich gibt es ein Extra-Angebot für die Cafeteria, bei dem oft ungewöhnliche oder saisonale Speisen angeboten werden. Das kann zum Beispiel Spargel oder eine Paella sein, aber auch eine Currywurst mit Pommes frites. Diese Speisen sind teilweise schnell ausverkauft.

Zur Kaffeezeit bis 16:00 Uhr bietet die Cafeteria verschiedene Kuchen an. Dies sind überwiegend sogenannte Blechkuchen. Zum Gebäck werden veschiedene Kaffee-Getränke angeboten, die selbst am Automaten zubereitet werden können. Filterkaffee ist eine preiswerte Alternative. Hinzu kommen die üblichen Kaltgetränke sowie Tees.

Wichtig: Keine Kartenzahlung

Das Angebot wird an der Kasse um einige Hygieneartikel ergänzt. Bezahlt werden kann nur in bar. Mitarbeitende, können mit einem Guthaben auf ihrer Mitarbeiterkarte zahlen. Für sie gelten andere Preise als für Besucher. Vor allem morgens und am Mittag verbringen viele Mitarbeitende ihre Pause in der Cafetreia. Dann kann das Plazuangebot schon mal eingeschränkt sein. Bei warmem Wetter ist auch eine Außenterrasse geöffnet. Einige Sitzplätze sind dort von Schirmen überspannt.

Stationärer Aufenthalt im Klinikum Solingen mit Infos zur Cafeteria

Über die Cafeteria im Klinikum berichten wir auch regelmäßig in unserem Programm und weisen dabei auf dieses Seite zum Nachlesen hin.