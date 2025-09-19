250. Podcast-Folge der Nachrichten in Solinger Platt online

Es ist ein kleines aber besonderes Jubiläum für uns und die Mundartgruppe De Hangkgeschmedden: An Freitag (19.9.25) erscheint zum 250. Mal eine Folge der Solinger Platt-Nachrichten als Podcast. Wie immer blicken Brunhild Triesch und Judith Schreiber in Mundart auf die Ereignisse der vergangen Woche in Solingen zurück. Darin heißt dann zum Beispiel: „Am Dag vam open Denkmol hant en Masse Besüöker et Terrain vam Rasspe em Stöcken besouht.“

Nachrichten in Solinger Platt 2017 begonnen – seit 2020 auch als Podcast

Das gemeinsame Projekt den Hangkgeschmedden und dem Klinikradio Studiowelle gibt es bereits seit 2017. Seit fünf Jahren stellt die Studiowelle die fünfminütigen Nachrichten auch als wöchentlichen Podcast ins Internet. Gehört werden können sie dort unter anderem auf der Plattform Spotify. Dort erreichen die Folgen in manchen Wochen mehrere Hundert Zuhörende. Selbstverständlich können sie auch die Patientinnen und Patienten im Städtischen Klinikum hören. Hier sendet die Studiowelle ihr Programm seit mehr als 45 Jahren in der hauseigenen Kabelanlage.

